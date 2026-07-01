Лыжник Коростелев вступился за футболистов, которые жалуются на сложные погодные условия

Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью для Life.ru поделился своим отношением к чемпионату мира по футболу 2026 года, рассказал о своих предпочтениях и объяснил, почему не считает жалобы футболистов на жару проявлением слабости.

По словам спортсмена, следить за главным футбольным турниром планеты ему мешает напряженный график тренировок и значительная разница во времени. Из-за этого Коростелев не имеет возможности смотреть матчи в прямом эфире.

«По возможности я слежу за чемпионатом мира, но сейчас это неудобно. У нас идет активный тренировочный процесс, а матчи чаще всего проходят вечером, ночью и даже ранним утром. Поэтому обычно получается следить только за финальным счетом, результатами и положением в таблице», — отметил лыжник.

Несмотря на невозможность болеть у экрана, он подчеркнул, что с большим уважением относится к футболу и прекрасно понимает, насколько это тяжелый вид спорта. Коростелев вступился за футболистов, которые жалуются на сложные погодные условия, такие как жара и высокая влажность. Он подчеркнул, что это не проявление мягкости, а объективная физиологическая реальность. По его словам, тренироваться и выступать в таких условиях — это колоссальная нагрузка на организм, требующая огромных усилий и выносливости.