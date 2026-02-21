Лыжник Коростелев и конькобежка Семенова выступят на Олимпиаде в субботу

Двое россиян выступят на Олимпийских играх 2026 года в Италии 21 февраля. Лыжник Савелий Коростелев и конькобежка Анастасия Семенова поборются за медали в предпоследний, 15-й день ОИ.

Коростелев будет участвовать в масс-старте на 50 километров классическим стилем. Гонка начнется в 13:00 по московскому времени.

Семенова примет участие в полуфинале масс-старта. Начало запланировано на 17:50, а финальный заезд — на 19:15.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля. В состязаниях участвуют 13 российских спортсменов.

Ранее российская фигуристка Аделия Петросян, участвующая в одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе, заняла шестое место с результатом 214,53 балла. Победу одержала американка Алиса Лью, набрав 226,79 балла.