Лыжник Голубков принес России шестое золото Паралимпиады в Италии

Лыжник Иван Голубков выиграл гонку на 20 км с раздельным стартом на Паралимпиаде

Российский лыжник Иван Голубков победил в гонке с раздельным стартом сидя на 20 километров на Паралимпийских играх в Италии. Он принес национальной команде шестую награду высшей пробы на турнире.

Голубков выступает в классе LW11.5. Он преодолел дистанцию за 51 минуту 55,0 секунды.

Второе место занял Мао Чжуну из Китая с отставанием 50,8 секунды, бронзу выиграл представитель Италии Джузеппе Ромеле (+1.22,1).

Днем ранее российская горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла золото в слаломе. До этого она стала первой в супергиганте, выиграла серебро в гигантском слаломе и взяла бронзу в скоростном спуске.

Российские спортсмены выступают на Паралимпийских играх с национальной символикой. Соревнования в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 15 марта, в состав сборной России входят шесть человек.