Лыжник Голубков обрадовался назначению знаменосцем на закрытии Паралимпиады

Завоевавший две золотые медали Паралимпиады лыжник Иван Голубков заявил, что с радостью пронесет флаг России на церемонии закрытия международных соревнований в паре с горнолыжницей Варварой Ворончихиной. Об этом он рассказал в комментарии «Матч ТВ» .

Голубков подчеркнул, что в любом случае приехал бы на церемонию закрытия Паралимпиады, потому что для него это первые подобные соревнования.

«На открытие не поехали, но на закрытии нужно быть, прочувствовать все вживую», — сказал спортсмен.

Он добавил, что небольшое количество времени на отдых — это единственное, о чем он жалеет.

«Я рад, что стал знаменосцем. Спасибо за эту возможность. Буду махать», — пообещал двукратный чемпион Паралимпиады.

Иван Голубков завоевал золотые медали в гонке на 10 километров с раздельным стартом и в соревновании на 20 километров сидя. Церемония закрытия Паралимпийских игр пройдет в воскресенье, 15 марта.