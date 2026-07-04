Лучшие спортивные проекты России наградили в Москве

Практически каждый регион предложил свои идеи по вовлечению людей в спорт, иногда привлекая внимание и к другим вопросам. Кто-то предлагает, как Московская область, чистки рек на сапах, кто-то — теннис для людей с ограниченными возможностями, а где-то играют в бадминтон с помощью бубна.

«Мы помогаем детям сделать первые шаги на горных лыжах, роликах, сноуборде. Я в детстве сам занимался спортом, и он был не таким доступным. От нас ждали больших спортивных успехов, а мы пропагандируем историю, что ребенок может просто попробовать и выбрать понравившийся ему вид спорта», — сказал представитель школы экстрим-спорта «Райдерс Кидс» Денис Гетман.

Всего за шесть лет энтузиасты и профессионалы презентовали больше 20 тысяч проектов. Лучшие наградили денежными призами в 500 тысяч рублей, которые можно будет пустить на развитие своего направления.

«Я начал это в 2016 году, самостоятельно раскрасив стену старого гаражного кооператива в Алешкинском лесу в Москве. На сегодняшний день мы — Всероссийская серия по любительскому биатлону. Теперь более пяти тысяч человек воспринимают себя как биатлонистов-любителей. Это огромный путь», — добавил глава проекта Pioner Cup Андрей Кочуров.

В мероприятии приняли участие зампред правительства Дмитрий Чернышенко, гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, члены экспертного совета конкурса.