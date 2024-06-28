Лучшего вратаря-2023/24 определят в России

В России запустили голосование за лучшего вратаря сезона-2023/24. На победу претендуют 20 футболистов. Все решат мнения футбольных экспертов и голоса болельщиков.
Среди претендентов — спортсмены, которые в прошедшем сезоне сыграли 15 и более матчей в РПЛ и Кубке России. В 2023 году награда досталась Игорю Акинфееву, на его счету уже 11 побед. В этот раз, по оценкам экспертов, ему может составить конкуренцию бывший игрок «Краснодара» Матвей Сафонов.
Российские футболисты получают награду имени Льва Яшина — единственного в истории обладателя «Золотого мяча» — еще с 1960 года. Тогда конкурс проводил журнал «Огонек». Теперь же победителя по результатам читательского голосования определит редколлегия издательского дома «Коммерсантъ».
«Первоначально сам приз был в виде кубка. В 2006 году по нашему заказу известный скульптор Георгий Франгулян сделал статуэтку Льва Ивановича Яшина, тянущегося к мячу», — рассказал руководитель Kommersant.ru Кирилл Урбан.