Мацуев: выступление паралимпийцев с гимном РФ как лучик света в мировом маразме

Выступление российских паралимпийцев с флагом и гимном на Олимпиаде в Италии стало лучиком света. Об этом ТАСС заявил народный артист России Денис Мацуев.

Мацуев поздравил российских спортсменов, назвав их героями вне зависимости от количества медалей. Он добавил, что у паралимпийцев очень гуманные соревнования.

По его словам, он всегда поддерживал паралимпийское движение, считая, что на таких людей нужно равняться. Они показали пример, что ни при каких обстоятельствах нельзя опускать руки.

«В нынешних обстоятельствах, в которых оказался наш спорт, выступление паралимпийцев с флагом и гимном — первый лучик света в том маразме, когда мир сошел с ума. Все понимают, что мы можем слушать наш гимн, когда наши спортсмены стоят на пьедестале», — сказал он.

Народный артист добавил, что именно гимн является высшей ассоциацией представления страны во время победы на соревнованиях.

Сборная России с шестью атлетами стала третьей в медальном зачете Паралимпиады — 2026, выиграв 12 медалей — восемь золотых, одну серебряную и три бронзовых.