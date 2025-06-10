«Локомотив» взял Кубок Гагарина и сразу остался без главного тренера

Аналогичные данные предоставили также источники нескольких ведущих российских информационных агентств. Представители руководства «Локомотива» пока это не подтверждали на официальном уровне.

По версии прессы, клуб уже направил в КХЛ соответствующее уведомление. Игорь Никитин может перейти в столичный ЦСКА.

Ярославская редакция 76.ru попросила подтвердить увольнение Никитина пресс-службу «Локомотива». Здесь ответили, что не будут комментировать слухи и добавили, что никакой официальной информации по данному поводу нет.

Бывший тренер российской сборной Плющев в беседе с «Советским спортом» заявил, что «Никитин уже взрослый мальчик», который сам способен выбрать позицию. Он предположил, что новый контракт от «Локомотива» Игоря Никитина не устроил.

Под руководством Никитина «Локомотив» блестяще завершил сезон. Команда взяла регулярный чемпионат, а затем записала в трофеи Кубок Гагарина — впервые за всю свою историю.

Кроме того, Континентальная хоккейная лига признала Игоря Никитина лучшим тренером сезона. «Локомотив» он направляет с 2021 года.

Ранее имя нового главного тренера объявил и петербургский СКА.