Петербургский СКА объявил имя нового главного тренера

Совет директоров хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга досрочно расторг контракт с главным тренером Романом Ротенбергом. Его место занял Игорь Ларионов, сообщила пресс-служба команды.

Заседание Совета директоров прошло 2 июня. Руководство отметило вклад Ротенберга в развитие детско-юношеского хоккея и СКА, но решило не продолжать сотрудничество с наставником.

«Наряду с другими вопросами, было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером ХК СКА Романом Борисовичем Ротенбергом, в связи с недостижением командой спортивных результатов», — объявили представители клуба.

Новый главным тренером стал Ларионов. Он приступит к работе в ближайшее время.

В прошедшем сезоне Ларионов сотрудничал с «Торпедо», сообщил RT. Он покинул команду 4 апреля, но на предложение перейти в СКА, по словам журналиста Станислав Гридасова, сначала ответил отказом. Под руководством Ротенберга клуб проиграл в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.