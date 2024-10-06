Столичный «Локомотив» в домашнем матче 11-тура РПЛ обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0. Победа позволила железнодорожникам выйти в единоличные лидеры турнирной таблицы.
Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым. В первом тайме команды не сумели открыть счет — это удалось сделать лишь в середине второго отрезка игры — ворота гостей поразил Тимур Сулейманов.
Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на первую строчку РПЛ. В активе москвичей после 11 встреч 27 очков. В активе самарцев 10 баллов, они идут на 11-м месте.
Сборная России по футболу предлагала провести товарищеский матч с командой Пакистана в октябре. Азиатская сборная отказалась от матча, сославшись на нехватку времени для подготовки.
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«Локомотив» вышел в лидеры РПЛ, обыграв 1:0 «Крылья Советов»
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