«Локомотив» вышел в лидеры РПЛ, обыграв 1:0 «Крылья Советов»

Столичный «Локомотив» в домашнем матче 11-тура РПЛ обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0. Победа позволила железнодорожникам выйти в единоличные лидеры турнирной таблицы.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым. В первом тайме команды не сумели открыть счет — это удалось сделать лишь в середине второго отрезка игры — ворота гостей поразил Тимур Сулейманов.

Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на первую строчку РПЛ. В активе москвичей после 11 встреч 27 очков. В активе самарцев 10 баллов, они идут на 11-м месте.

Сборная России по футболу предлагала провести товарищеский матч с командой Пакистана в октябре. Азиатская сборная отказалась от матча, сославшись на нехватку времени для подготовки.