«Локомотив» не сможет покупать игроков из-за долга больше 1 млрд рублей

У футбольного клуба «Локомотив» нет средств на покупку новых игроков, а есть долг больше одного миллиарда рублей. Об этом написало издание «Чемпионат» .

«Не поможет даже продажа Алексея Батракова. Нужны будут еще продажи. У клуба сохраняется долг больше одного миллиарда рублей после немецких руководителей», — добавил источник «Чемпионата».

На следующий сезон клуб планирует продажу полузащитников Алексея Батракова и Артема Карпукаса, защитника Сесара Монтеса и нападающего Дмитрия Воробьева. Эта мера необходима, чтобы получить лицензию на право играть, отметили в издании.

«Локомотив» завоевал бронзовые медали чемпионата России по футболу, несмотря на поражение от ЦСКА в заключительном туре РПЛ. По итогам сезона-2025/2026 «Локомотив» занял третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 53 очка.