Люк Тардиф решил уйти с поста президента Международной федерации хоккея

Президент Международной федерации хоккея 73-летний Люк Тардиф решил не баллотироваться на новый срок. Об этом IIFH сообщила на своем официальном сайте .

В федерации отметили, что Тардиф счел нынешний момент подходящим для ухода с поста, поскольку организация заняла сильные и стабильные позиции.

До октября 2026 года его полномочия еще будут действовать, функционер продолжит курировать программы по развитию хоккея, коммерческие проекты, а также подготовку к чемпионатам мира и зимним Олимпийским играм 2030 года.

Тардиф возглавил Международную федерацию хоккея в сентябре 2021 года, сменив на посту Рене Фазеля. При нем организация отстранила от международных соревнований сборные России и Белоруссии.

