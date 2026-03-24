Фетисов оценил перспективы политической или тренерской карьеры Овечкина

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион по хоккею и трехкратный обладатель Кубка Стэнли, в интервью «КП Спорт» обсудил будущее Александра Овечкина. Легендарный хоккеист предположил, что форвард «Вашингтона» может получить предложение стать тренером или заняться политикой.

Фетисов отметил, что с учетом популярности Овечкина, тому могут поступить различные предложения, в том числе связанные с политикой.

«Я думаю, Саша найдет себя. Он правильно воспитан, понимает, кто он такой в современном мире», — заявил двукратный олимпийский чемпион.

Также Фетисов высказался о возможной тренерской карьере Овечкина, подчеркнув, что это требует серьезной работы и полной отдачи. «Нужно быть все время в курсе того, что происходит», — подчеркнул он.