Бывшая российская пловчиха Кирпичникова выиграла серебро Олимпиады-2024

Сменившая гражданство России на французское пловчиха Анастасия Кирпичникова выиграла серебряную медаль на летних Олимпийских игр 2024 года в Париже на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Спортсменка преодолела дистанцию за 15 минут 40,35 секунды. Награду высшей пробы завоевала представительница США Кэти Ледеки, которая побила собственный олимпийский рекорд с результатом 15.30,02. Третье место заняла Изабель Гозе (+11,14) из Германии.

Кирпичникова является уроженкой Свердловской области. Исполком МОК в мае утвердил ее заявку на смену спортивного гражданства даже без согласия со стороны Олимпийского комитета России (ОКР). В МОК объяснили такое решение лишением ОКР статуса национального олимпийского комитета.

Под российским флагом Кирпичникова выиграла три золота чемпионата Европы на короткой воде в Казани в 2021 году.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.