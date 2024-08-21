УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций представил новый гимн Лиги чемпионов. Об этом сообщил Telegram-канал «Okko Спорт».
УЕФА решил вернуться к оркестровой версии, которая в последний раз звучала в финале 2006 года, когда испанская «Барселона» обыграла английский «Арсенал». Однако большинству пользователей все же нравится старый вариант гимна. Это показали результаты опроса, проведенного «Okko Спорт».
В новой версии акцент сделали на лирическую часть композиции. Весь гимн длится около трех минут и состоит из двух коротких куплетов и рефрена.
Ранее стало известно, что французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» могут исключить из Лиги чемпионов за неуплату долгов Килианому Мбаппе. Как сообщил RT, по старому контракту игроку должны заплатить 55 миллионов евро.
Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 года, но затем перешел в испанский «Реал». Иностранные СМИ отмечали, что футболист произвел приятное впечатление на новых коллег. В клубе оценили его хорошее владение испанским языком.