УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов

Okko Sport: УЕФА представил новый гимн Лиги чемпионов

Mateusz Porzucek/Keystone Press Agency
Фото: Mateusz Porzucek/Keystone Press Agency/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций представил новый гимн Лиги чемпионов. Об этом сообщил Telegram-канал «Okko Спорт».

УЕФА решил вернуться к оркестровой версии, которая в последний раз звучала в финале 2006 года, когда испанская «Барселона» обыграла английский «Арсенал». Однако большинству пользователей все же нравится старый вариант гимна. Это показали результаты опроса, проведенного «Okko Спорт».

В новой версии акцент сделали на лирическую часть композиции. Весь гимн длится около трех минут и состоит из двух коротких куплетов и рефрена.

Ранее стало известно, что французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» могут исключить из Лиги чемпионов за неуплату долгов Килианому Мбаппе. Как сообщил RT, по старому контракту игроку должны заплатить 55 миллионов евро.

Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 года, но затем перешел в испанский «Реал». Иностранные СМИ отмечали, что футболист произвел приятное впечатление на новых коллег. В клубе оценили его хорошее владение испанским языком.

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