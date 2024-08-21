УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов

УЕФА решил вернуться к оркестровой версии, которая в последний раз звучала в финале 2006 года, когда испанская «Барселона» обыграла английский «Арсенал». Однако большинству пользователей все же нравится старый вариант гимна. Это показали результаты опроса, проведенного «Okko Спорт».

В новой версии акцент сделали на лирическую часть композиции. Весь гимн длится около трех минут и состоит из двух коротких куплетов и рефрена.