Летний чемпионат мира по биатлону отменили в 2025 году

Международный союз биатлонистов отменил проведение летнего чемпионата мира в 2025 году. Теперь турнир будет проводиться раз в два года. Об этом сообщил Nordic Mag .

Решение об отмене чемпионата приняли еще в феврале 2024 года. Следующий турнир состоится в 2026 году, но место проведения пока не известно.

В Международном союзе биатлонистов объяснили, что причиной стали нехватка участников и перенос фокуса на фестиваль биатлона Loop One, который пройдет в октябре 2025 года в Мюнхене и станет главным событием года. Также сообщается, что формат будущих летних чемпионатов пересмотрят.

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