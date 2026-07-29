«Легенда сменила легенду». Мостовой оценил приход Зидана на место Дишана в сборной Франции

Приход Зинедина Зидана на пост главного тренера Франции после ухода Дидье Дешама стал заменой одной легенды на другую. Об этом в комментарии 360.ru заявил легенда советского и российского футбола Александр Мостовой.

Он подчеркнул, что Зидан последние несколько лет отдыхал и получал удовольствие от жизни и теперь получил в свое распоряжение шикарную команду талантливых футболистов.

«Это очень правильный выбор, потому что одна легенда закончилась и нужно обновление. Другая легенда пришла. Во Франции много талантливых футболистов и можно было назначить любого, но решили Зизу, а он согласился», — заявил Мостовой.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что в очередной раз убедился, что Франция — это по-настоящему футбольная страна, которая не совершила ошибку в отличие от Германии, которая поставила руководить сборной Юлиана Нагельсмана.

«Там столько футбольных людей, которые футболу жизнь отдали, а они меня назначают человеком, который даже в футбол не играл. Унижение для всей страны», — добавил Мостовой.

Он добавил, что сборной Франции в этом плане очень повезло, потому что Зидан, как опытный игрок создаст нормальную атмосферу в команде и не станет мешать игрокам на поле, что является самым главным.

О назначении Зинедина Зидана главным тренером сборной Франции стало известно во вторник, 28 мая. О том какой путь прошел легендарный футболист, как стал героем чемпионата мира-1998 и злодеем финального матча мундиаля 2006 года, чем вписал себя в историю футбола — в материале 360.ru.