Он ждал этого момента пять лет. Зидан возглавил сборную Франции

После пятилетней паузы Зинедин Зидан вернулся в большой футбол и возглавил сборную Франции. Работы с национальной командой он ждал несколько лет. Как Зизу стал легендой футбола, какие победы принесли ему мировую славу и какие скандалы едва не перечеркнули карьеру, вспомнил 360.ru.

Как Зидан исполнил свою мечту

Французские болельщики получили настоящий подарок от Федерации футбола, которая объявила, что главным тренером сборной страны на ближайшие четыре года стал легендарный Зинедин Зидан. На этом посту он сменил Дидье Дешама, который возглавлял сборную Франции с лета 2012 года. Под его руководством команда выиграла в 2018-м чемпионат мира по футболу, который проходил в России, стала второй на чемпионате Европы 2016 года и мундиале-2022.

Последний чемпионат мира для французов стал до обидного разгромным. В полуфинале они уступили сборной Испании, а в матче за третье место — Англии.

Фото: IMAGO/AUTISSIER JEAN BAPTISTE/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Зидан на первой пресс-конференции в качестве главного тренера заявил, что после ухода из мадридского «Реала» он получил большое количество предложений от других клубов, но отказал им всем. «Я пять лет ждал этого шанса, и это единственное, чем я хотел заниматься. Сегодня у меня есть возможность возглавить эту команду, и я сделаю все, чтобы она смогла победить. Я также хотел бы поздравить Дешама с этими замечательными годами», — заявил Зидан. Он подчеркнул, что намерен изменить игру сборной, к которой она привыкла, и для этого использует все свои навыки, полученные за долгое время пребывания на поле, где до последнего оставался лидером. Первая игра Зидана в качестве тренера сборной Франции пройдет 25 сентября в Турции в рамках Лиги наций. Но болельщики ждут матча 2 октября, когда национальная сборная выйдет на поле стадиона «Стад де Франс» против команды Италии. Для Зидана это личный вызов, потому что 20 лет назад в финале чемпионата мира его удалили с поля за удар головой итальянского защитника Марко Матерацци.

Зидан получил сильнейшую команду

Назначение Зидана главным тренером сборной Франции стало логичным продолжением смены поколений после ухода Дешама. Об этом в комментарии 360.ru заявил легенда советского и российского футбола Александр Мостовой. Он напомнил, что Дешам руководил национальной сборной более 10 лет, поэтому его уход вполне объясним. При этом Зидану, благодаря его статусу, даже не нужно утруждаться, чтобы доказывать свое право на этот пост.

«Одна легенда ушла, другая заняла ее место. Во Франции много легендарных футболистов, но решили доверить именно Зизу. Он согласился, и это правильное решение», — заявил Мостовой.

Фото: IMAGO/Thierry Breton/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

По его словам, новый наставник получил одну из сильнейших команд мира, которая на последнем мундиале считалась фаворитом, но вылетела из полуфинала после ошибки защитника Люка Диня, которая привела к пенальти. «Сборная шикарная. Там никакого риска нет. Я считаю, что они должны были выиграть последний чемпионат мира. Проиграли из-за одной грубейшей ошибки», — отметил Мостовой. Собеседник 360.ru добавил, что главное преимущество Зидана — его авторитет среди игроков, он сам прошел их путь. «Главное, что это футбольный человек. Это легенда. Атмосфера будет хорошая, все ребята будут в прекрасных отношениях», — подчеркнул Мостовой. По его словам, никто серьезных изменений от Зидана не ждет, тем более что французская сборная уже стала одной из самых серьезных команд. «В футболе давно все придумано. Главное — не мешать футболистам. Играют они, а не тренер на бровке», — подытожил Мостовой.

Как Зидан стал легендой мирового футбола

Сын эмигрантов из Алжира родился и вырос в Марселе в неблагополучном районе Ла-Кастеллан, где любой подросток становился участником местной преступной группировки. Зидан вспоминал, что именно увлечение футболом уберегло его от подобной судьбы. Фактически его спасли скауты клуба «Канн», занимающиеся поиском подростков для юношеского состава команды. Зидан попался им на глаза, когда ему было всего 14. Еще до наступления совершеннолетия молодой человек вошел в основной состав команды и дебютировал во французской лиге.

Фото: imago sportfotodienst / www.globallookpress.com

В сезоне 1990/1991 года президент клуба Ален Педретти пообещал Зидану подарить машину за первый гол в чемпионате страны. В домашнем матче против «Нанта» молодой футболист реализовал свой шанс и забил победный гол в ворота противника. Встреча закончилась со счетом 2:1. После возвращения в клуб на парковке его ожидал красный Renault Clio. Уже через год молодого игрока переманил главный тренер команды «Бордо» Роллан Курбис. Он был первым, кто стал называть футболиста Зизу, и это прозвище за ним закрепилось. Зидан рассказывал, что стоял перед сложным выбором, потому что тогда же ему предложил контракт клуб его родного города «Олимпик Марсель», но он отказался. «Я чувствовал себя лучше в Бордо. Мне нравились люди, их сдержанность, атмосфера. Это был отличный трамплин для моей карьеры. Даже если я горжусь тем, что родился в Марселе, считаю, что правильно сделал», — делился спортсмен.

В новом клубе Зидан стал настоящей звездой. Команда дошла до Кубка УЕФА, и о молодом спортсмене заговорили как о будущем лучшем игроке Европы.

Фото: IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI /www.imago-images.de / www.globallookpress.com

В 1996 году Зидана выкупил клуб «Ювентус» за 3,5 миллиона евро. Он быстро стал лидером команды, выиграл два чемпионата Италии, Межконтинентальный кубок и Суперкубок Европы и проиграл два финала Лиги чемпионов подряд. Национальным героем Франции Зидан стал на чемпионате мира 1998 года. В финальном матче против сборной Бразилии он забил первые два мяча головой, и счет закончился всухую — 3:0. Франция впервые стала чемпионом мира по футболу. В 2001 году Зидан перешел в мадридский «Реал». Клуб выложил за игрока 77,5 миллиона евро, что стало мировым рекордом. В составе испанского клуба футболист навсегда вписал себя в историю мирового футбола после знаменитого гола в финале Лиги чемпионов 2022 года.

Защитник Роберто Карлос ударом отправил мяч в сторону штрафной площадки. Зидан не стал ждать и нанес удар с налета левой ногой в ворота противника, не дав мячу коснуться земли. Этот эпизод до сих пор называют одним из самых красивых голов в истории турнира.

Интересно Зинедин Зидан очень суеверный. Перед матчем он всегда сначала надевал левую бутсу, касался головы вратаря и выходил на поле последним.

Перед чемпионатом мира 2006 года Зидан объявил, что этот турнир станет последним в его карьере. Он успешно провел сборную Франции до финала, пройдя испанцев, бразильцев и португальцев. В финальном матче против сборной Италии Зидан снова оказался в центре внимания. В самом начале игры он успешно выполнил пенальти ударом в стиле «паненка»: мягко отправил мяч в центр ворот, когда вратарь ожидал удара в угол.

Перед финальным свистком Зидан ударил головой нахамившего ему итальянского полузащитника Марко Матерацци. Судья показал ему красную карточку, поэтому последний матч в своей карьере Зидан так и не доиграл.

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После Матерацци признал, что в запале оскорбил родных французского игрока, что вывело Зидана из себя, хотя конфликтным игроком он никогда не был. За всю свою карьеру футболист получил 14 удалений. При этом многие замечали, что большая часть красных карточек связана с откровенными провокациями. Именно сочетание гениальной игры и вспыльчивого характера сделало Зидана одним из самых ярких футболистов в истории.

Тренерский путь Зидана: от помощника до легенды «Реала»

После завершения карьеры игрока Зидан ушел в тень почти на семь лет. Он регулярно посещал матчи «Реала», но в работе клуба не принимал никакого участия. Только в 2013 году он вернулся и стал помощником главного тренера команды Карло Анчелотти. Через год он возглавил молодежную команду «Реал Мадрид Кастилья», а уже в январе 2016-го неожиданно занял пост главного тренера основного состава.

Несмотря на отсутствие большого опыта, Зидан сразу добился успеха для команды.

Фото: Mateusz Porzucek/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com