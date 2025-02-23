Курс на международную арену? Куда Сергаева поведет художественную гимнастику

Главным тренером сборной России по художественной гимнастике назначили Татьяну Сергаеву, которая заменила на этом посту Ирину Винер. Что изменится для российских художественных гимнастов с приходом нового руководителя, в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой рассказал спортивный журналист Борис Ходоровский.

Он заметил, что прежний главный тренер сборной Винер была категорической противницей участия спортсменов в международных соревнованиях с нейтральным статусом.

«Более того, она настояла на том, чтобы соревнования внутри России проводились по другим правилам, чем проводятся международные соревнования», — рассказал журналист.

Такой подход, по его словам, мог очень негативно сказаться на подготовке спортсменов к выступлениям на международной арене. Ходоровский отметил, что Сергаева, напротив, взяла курс на мировые соревнования.

«Сейчас взят курс на то, чтобы мы возвращались. Да, шаг за шагом. Да, с большими ограничениями. Да, на не самых лучших условиях, когда нам приходится соглашаться со многими ограничениями. И, безусловно, этот курс будет осуществляться и нашими художественными гимнастами», — объяснил собеседник 360.ru.

При этом он отметил, что спортсмены уже подали заявление на получение нейтрального статуса, чтобы участвовать в международных соревнованиях.