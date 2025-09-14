Кроуфорд победил Канело в бою за звание абсолютного чемпиона мира

Кроуфорд победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира в третьем весе

Американский боксер Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе до 76,2 килограмма. В титульном поединке он победил представителя Мексики Сауля Канело Альвареса.

Бой прошел на стадионе в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Кроуфорду, который завоевал пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Кроуфорду 37 лет, он стал первым абсолютным чемпионом мира в «эру четырех поясов» в трех весовых категориях. В профессиональной карьере провел 42 боя и одержал 42 победы. На счету 35-летнего Канело теперь 63 победы, три поражения и две ничьих.

