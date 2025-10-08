Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Всего футболист с 2002 по 2023 год заработал более 550 миллионов долларов, кроме того, он получает деньги по рекламным контрактам с брендами Nike, Armani и Castrol.

После перехода в «Ан-Наср» в 2023 году спортсмен получил 200 миллионов долларов годовой зарплаты, а также бонус в 30 миллионов долларов. Общий доход позволил Роналду стать первым футболистом в рейтинге миллиардеров.

В начале сентября этого года во время матча квалификации чемпионата мира по футболу Криштиану Роналду забил 139-й гол за сборную Португалии. Это стало новым мировым рекордом среди игроков национальных команд.