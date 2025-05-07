Кремль осудил отказ МОК в аккредитации российских СМИ на Олимпиаду-2026

Отказ Международного олимпийского комитета в предоставлении аккредитации ряду российских СМИ на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо является дискриминацией. Как сообщили «Известия» , с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков,

Он подчеркнул, что такое решение международной организации достойно только осуждения.

«Это является дискриминационными действиями в отношении российских СМИ, и мы их осуждаем», — заявил Песков.

Международный олимпийский комитет объявил, что не предоставил аккредитацию на освещение зимних Олимпийских игр 2026 года российским информационным агентствам «Россия сегодня» и ТАСС из-за их непрофильного направления.

В организации подчеркнули, что разрешение на работу получили только спортивные издания. В МОК добавили, что решение по российским агентствам не окончательное. Запросы на аккредитацию поместили в список ожидания, к которому комитет вернется осенью этого года и, возможно, пересмотрит отказ.

В начале апреля спортивный директор Международного олимпийского комитета Кит Макконнелл объявил о начале переговоров со спортивными федерациями о допуске российских атлетов к зимним Олимпийским играм 2026 года.

Он подчеркнул, что уже принято решение по участию спортсменов в ски-альпинизме. Также идет обсуждение о допуске спортсменов в конькобежном спорте, фигурном катании и шорт-треке.