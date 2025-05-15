«Ростов» вырвал победу у «Спартака» и пробился в суперфинал

«Ростов» обыграл «Спартак» в финале и вышел в суперфинал

«Ростов» обыграл московский «Спартак» в финале Пути регионов Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира.

Матч состоялся в Москве на стадионе «Спартака» и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. На 31-й минуте полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин ударил по воротам, мяч попал в штангу, отскочил от вратаря Александра Максименко и влетел в сетку. Во втором тайме Ливай Гарсия сравнял счет, но через две минуты Николай Комличенко вывел желто-синих вперед.

На 84-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде получил вторую желтую карточку и покинул поле. В добавленное время Наиль Умяров был удален за грубую игру.

Ростовчане впервые с 2014 года сыграют в матче за трофей. Тогда команда взяла Кубок России, обыграв «Краснодар» в серии пенальти (0:0, 6:5).

Суперфинал между «Ростовом» и ЦСКА пройдет 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».