Международная ассоциация бокса (IBA) — единственная спортивная организация, где российские и белорусские спортсмены могут выступать со своим флагом и гимном. Вероятнее всего, именно это и стало главной причиной, по которой МОК исключил IBA из списка признанных федераций.

Президент IBA Умар Кремлев назвал IBA «костью в горле МОК».

«Сейчас они ущемляют спортсменов, так как только в IBA есть призовые на чемпионатах, только в нашей организации допущены спортсмены из России и Белоруссии с флагом страны и гимном. Мы независимая и прозрачная организация, которая не допускает дискриминации. А МОК, в свою очередь, ведут себя словно фашисты, устраивая геноцид спортсменов по национальному признаку и принимая политизированные решения. МОК — политические проститутки, которые боятся собственной тени!» — заявил Кремлев.

МОК еще в 2019 году отозвал признание IBA. Соревнования по боксу на Олимпиаде в Париже пройдут без участия ассоциации.