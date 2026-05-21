Коростелев пожаловался на нехватку презервативов на Олимпиаде-2026

На зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо спортсмены столкнулись с нехваткой презервативов. Об этом рассказал российский лыжник Савелий Коростелев в интервью телеграм-каналу «Mash на спорте» .

По словам спортсмена, получить средства контрацепции ему не удалось, хотя он приехал на зимнюю Олимпиаду в самом начале.

«Ни одного не заметил. Когда пришел спросить себе, уже закончились. А я приехал в первый день», — сказал Коростелев.

На Олимпиаде 22-летний лыжник выступал в нейтральном статусе. Его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне на 10 километров.

Во время Игр Коростелев уже иронизировал по поводу бытовых ограничений для российских спортсменов, дефицита презервативов и отказа в выдаче подарочных смартфонов.