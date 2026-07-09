Кордобу второй год подряд признали лучшим игроком сезона в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим футболистом сезона-2025/26 Российской премьер-лиги. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ по итогам церемонии вручения премии WINLINE Герои РПЛ, прошедшей в Центре кино «Мосфильм».

Колумбийский форвард получил награду лучшему игроку сезона второй год подряд. Кроме того, он был признан лучшим нападающим чемпионата.

На церемонии также были названы победители других номинаций. Лучшим вратарем стал Станислав Агкацев («Краснодар»), лучшим защитником — Игорь Дивеев («Зенит»), лучшим полузащитником — Эдуард Сперцян («Краснодар»), тренером сезона признан Сергей Семак («Зенит»), а лучшим молодым игроком — Алексей Батраков («Локомотив»).

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 24 июля матчем между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой».