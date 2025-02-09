Известный российский комментатор попал в реанимацию

Известный спортивный комментатор Роман Скворцов оказался в реанимации в Новосибирске. Об этом заявил его коллега Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале .

Он пояснил, что ситуация со здоровьем Скворцова очень серьезная.

«Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова! Пожелаем блестящему комментатору здоровья! Рома, держись!» — написал Губерниев.

Позже он рассказал, что Скворцов пришел в сознание. Спортивный комментатор останется в стационаре, пока его состояние не стабилизируется. Губерниев пожелал коллеге здоровья и поблагодарил новосибирских врачей за внимание и профессионализм.

Скворцову 49 лет, его специализацией являются баскетбол и хоккей.

По данным Telegram-канала Baza, в больницу комментатор попал после того, как его избили неизвестные. Предварительно, у Скворцова произошел конфликт с группой мужчин, одетых в спортивные костюмы. Компания отдыхала недалеко от одного из заведений на Красном проспекте и отмечала день рождения ребенка.

Ранее в реанимацию попал актер Василий Ливанов, известный по главной роли в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». У артиста возникали обморочные состояния и расстройства кровообращения головного мозга. Также врачи диагностировали у него проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков.