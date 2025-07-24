Комментатор Меньшов назвал тренера Семака одной из самых медийных персон спорта и Петербурга

Футбольный клуб «Зенит» неизменно находится в центре внимания прессы. Спортивный комментатор Алексей Меньшов в беседе с газетой «Петербургский дневник» заявил, что независимо от итогов сезона, команда и ее тренер Сергей Семак всегда будут в фокусе.

«Семак — одна из самых медийных персон не только в спорте, а в Петербурге вообще», — отметил эксперт.

Меньшов объяснил высокие позиции Луиса Энрике и Александра Соболева интересом к дорогому трансферу бразильца и ожиданиям от игры россиянина после перехода из «Спартака». Три игрока сборной России — Максим Глушенков, Андрей Мостовой и Евгений Латышонок — привлекли внимание, вытеснив легионеров из рейтинга, написал телеканал «Санкт-Петербург».

В хоккее назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера СКА сразу сделало его заметной фигурой.

«Игорь Ларионов будет по количеству упоминаний в СМИ близок к показателям Романа Ротенберга», — дал прогноз спортивный комментатор.

Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол также вошел в рейтинг благодаря участию в различных мероприятиях и предстоящему бою.