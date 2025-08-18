Комментатор матча ЮФЛ посоветовал женщине-судье идти на кухню

Футбольная команда «Родина» отказалась сотрудничать с комментатором Александром Боярским после скандала на матче Юношеской футбольной лиги — 3 с клубом «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба академии клуба.

«Слова комментатора Александра Боярского о женщинах в футболе — неуместны, оскорбительны и в корне расходятся с видением футбольного клуба „Родина“. Клуб исключает взаимодействие с Боярским в будущем», — заявила администрация команды.

«Родина» займется продвижением женского футбола. Спортсмены напомнили, что игра призвана объединять людей, а дискриминация противоречит этому принципу.

Боярский не согласился с назначенным женщиной-судьей пенальти в пользу «Зенита». Он призвал арбитра «заниматься своими делами на кухне», рожать детей и заботиться о муже либо идти в женский футбол.

Еще один скандал произошел на матче «Ростова» против «Нижнего Новгорода». Судья Вера Опейкина удалила футболиста Мохаммеда Мохеби за грубую игру, но из-за монтажа видео болельщики решили, что дело в касании ее груди.