Арбитр удалил игрока «Ростова» не за прикосновение к груди

Судья Вера Опейкина удалили игрока «Ростова» Мохаммеда Мохеби в матче Кубка России против «Нижнего Новгорода» за грубую игру, а не касание ее груди. Об этом 360.ru заявил экс-арбитр Игорь Федотов.

«Я саму игру не смотрел, но понимаю, о чем речь. Думаю, желтая карточка не за касание, а за нарушение. Она просто ее долго выносила, подсказывали ассистенты. Со своей позиции Опейкина не могла сразу оценить эпизод», — сказал он.

Федотов напомнил, что в матчах арбитры тоже подходят к игрокам и допускают касания, чтобы успокоить.

«Это точно не за прикосновение к груди. Все понимали, что у игрока „Ростова“ есть одна желтая карточка, все понимали, что могут удалить», — добавил экс-рефери.

В четверг «Ростов» уступил «Нижнему Новгороду» в матче Кубка России со счетом 0:1. На 85-й минуте Мохеби получил вторую желтую карточку и покинул поле. В трансляции матча попал эпизод, когда иранец коснулся груди главного арбитра встречи Веры Опейкиной, пытаясь оспорить решение о нарушении правил.

Ранее экс-футболист Александр Мостовой назвал унижением судейство женщин на матчах мужчин.