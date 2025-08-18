Комментатор Боярский извинился за слова о женщинах-арбитрах

Спортивный комментатор Александр Боярский извинился перед судьей Ариной Станововой и другими женщинами-арбитрами, которых оскорбил в эфире накануне, а также перед футбольным клубом «Родина». Об этом он написал в собственном Telegram-канале .

«Конечно, я не считаю, что женщинам не место в мужском футболе. Я знаком со многими из них и никогда не ставил под сомнение их способности работать в этом виде спорта и приносить пользу. Наоборот, девушки — это украшение футбола», — заявил журналист.

Он назвал собственные формулировки неприемлемыми.

Накануне Боярский комментировал матч Юношеской футбольной лиги между «Родиной» и петербургским «Зенитом», который судила Становова. Журналисту не понравилось одно из решений арбитра, и он призвал ее «заниматься своими делами на кухне», рожать детей и заботиться о муже или идти в женский футбол.

После этого клуб отказался от сотрудничества с Боярским и анонсировал несколько мероприятий для развития женского футбола в России.