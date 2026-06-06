Команда «Спутник 1» выиграла Кубок Росконгресса по баскетболу на ПМЭФ

Команда «Спутник‑1» победила команду «Восток‑1» в рамках Петербургского международного экономического форума и завоевала Кубок Росконгресса по баскетболу. Встреча прошла в «Юбилейном» и завершилась со счетом 82:68.

В матче приняли участие чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, представители адаптивного спорта и медиасферы.

В перерыве встречи прошел показательный матч с участием спортсменов-колясочников. Особое значение в программе уделили проекту «Тихий! баскетбол» — направленному на создание условий для участия в баскетболе людей с особенностями здоровья и развития, включая спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха.

«Это классное событие, чтобы собрать политиков, бизнесменов, спортсменов, артистов, блогеров, чтобы классно провести время на фоне баскетбола», — сказал Кириленко.

Программа Спортивных игр ПМЭФ объединила свыше 20 мероприятий по 16 видам спорта.

В 2027 году ПМЭФ запланирован на традиционное время, но даты зависят от международного графика событий.