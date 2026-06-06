Следующий ПМЭФ состоится в следующем году в традиционное время

Петербургский международный экономический форум 2027 года пройдет в традиционное время, но даты будут зависеть от международного графика событий. Об этом заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, его процитировало РИА «Новости» .

Он обратил внимание, что мероприятие назначают примерно в одно и то же время.

«Посмотрим по международному графику событий, что произойдет в мире», — добавил Кобяков.

За время ПМЭФ-2026 участники подписали более тысячи соглашений на сумму в 6,6 триллиона рублей. Во время итогового брифинга ответственный секретарь оргкомитета также подтвердил присутствие на мероприятии делегаций из 142 стран.

По словам Кобякова, впервые за 10 лет на форум приехали представители Соединенных Штатов, двусторонние отношения между государствами начали медленно налаживаться. Форум также продемонстрировал, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм по поводу возвращения в Россию.