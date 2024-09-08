Команда от новых регионов стала участником Всероссийского финала «Зарницы 2.0»

Торжественное открытие федерального финала военно-патриотической игры «Зарница 2.0» состоялось на базе лагеря «Авангард» в Волгоградской области. Участником мероприятия стала в том числе команда от новых регионов России.

Всего за победу поборются 600 игроков в составе 60 команд из 46 субъектов, включая Херсонскую, Запорожскую области, ДНР и ЛНР.

Город-герой Волгоград не случайно выбрали местом проведения Всероссийского финала — на волжских берегах решалась судьба страны и всего мира, напомнила губернатора региона Зина Мержоева.

«Пусть история Сталинградской битвы послужит для вас примером стремления к победе», — обратилась она к участникам.

Состязания пройдут в двух возрастных категориях. Участники пройдут спортивные и интеллектуальные испытания, покажут навыки стрельбы, военно-полевой тактической медицины, кибербезопасности, а также управления и противодействия БПЛА.

Военно-спортивные игры «Зарница» прошли в мае–июне в Московской области. Например, такое мероприятие провели на территории гимназии № 23 в Химках 21 мая.