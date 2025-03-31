Кокорин нахватал штрафов за нарушение ПДД почти на 1,6 млн рублей

По его информации, спортсмен, играющий в чемпионате Кипра, часто прилетает в Россию. Камеры неоднократно замечали его непристегнутым или с телефоном за рулем. Кроме того, бывший игрок сборной России любит превышать скорость и показывать неприличные жесты на камеру, а также не оформляет страховку.

Всего Кокорин может получить до 10 штрафов за день, отметил источник Shot. Кроме того, он любит получать символические номера для своих автомобилей: на одном из них буквосочетание ВОР, на другом — ХАМ, а на третьем — комбинация цифр 009 в честь того, что футболист играет под девятым номером.

В январе спортсмен признался, что не жалеет о вечеринке с шампанским в Монако, которую устроил после вылета сборной с чемпионата Европы по футболу в 2016 году.