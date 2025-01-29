«Не жалею». Отношение Кокорина к вечеринке с шампанским в Монако не изменилось

Футболист Кокорин заявил, что не жалеет о вечеринке с шампанским в Монако

Бывший форвард сборной России, «Зенита», московских «Спартака» и «Динамо» Александр Кокорин признался, что не жалеет о скандальной вечеринке с шампанским после вылета национальной команды с чемпионата Европы во Франции в 2016 году. Об этом он заявил в эфире YouTube-подкаста Федора Смолова Smol Talk.

«Не жалею, а кайфую. Есть что вспомнить. Люди говорят: „Мы гуляли“. Я отвечаю: „ Покажи мне, открой YouTube, что ты гулял? А я могу показать“. Базара нет, вышло глупо. Сейчас, если в отпуск уезжаю, я тоже гуляю. Но заказываю напитки, которые пью сам», — сказал Кокорин.

Футболист вместе с бывшим полузащитником сборной России Павлом Мамаевым после вылета команды с турнира отправился в ресторан в Монако, где провел бурную ночь. В какой-то момент спортсменам вынесли поднос с шампанским и салютом под звуки российского гимна.

Кокорину 33 года, он выступает за кипрский «Арис» с 2022 года, его признавали лучшим игроком местного чемпионата.