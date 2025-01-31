Умар Кремлев: в дела спорта никто лезть не должен, особенно политика

За прошедший год бокс в очередной раз показал себя как спорт, несущий добро и правду. В нем нет ограничений, разделения на национальности и конфликтов, рассказал в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Все национальные федерации бокса, напомнил Кремлев, согласились с тем, чтобы не лишать спортсменов из России и Белоруссии флага и гимна.

«Нет ограничений ни по национальности, ни по вероисповеданию, ни по каким-то конфликтам. Мы говорим, что мы миротворцы, мы за единство. <…> Единственный вид спорта, который говорит правду, — это бокс», — сказал он, назвав 2024-й удачным.

Нельзя этого делать, нельзя вмешиваться. <…> За это проголосовали около 200 стран, решение приняли еще в 2023 году, чтобы никто не влезал в дела спорта, особенно политики. <…> Когда начинается спорт, должны заканчиваться все споры, конфликты.

Международный олимпийский комитет, добавил глава IBA, не в состоянии как-либо воздействовать на бокс.

«Сегодняшнее руководство МОК — аферисты. Аферисты пытаются сейчас всем внушить, что это как будто главная мировая спортивная организация, которая принимает решения», — сказал он.

Боксеры, по словам Кремлева, утерли нос комитету, особенно Томасу Баху и его команде. Напугать ассоциацию у МОК не вышло.

«Сегодня я рад, что у меня смелая боксерская семья, международная и не боится ничего. И хотелось бы, чтобы другие виды спорта не боялись, начиная с нашей федерации внутри страны и на международной арене», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Внутри России, сказал Кремлев, бокс показал себя флагманом спорта. Глава IBA заметил, что англичане только придумали правила к нему.

«Конечно, это исконно русский спорт. И я очень горжусь всеми спортсменами. Сегодня, когда надо быть вместе со страной, боксеры показали, что мы не продаемся и не сдаемся», — заключил он.

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