Кобяков допустил полноценное возвращение России на Олимпиаду

Российские спортсмены смогут полноценно вернуться к участию в Олимпийских играх, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. Об этом сообщил ТАСС .

«Болельщикам же и стране важно, чтобы спортсмены помнили, что это не только „главные старты их жизни“, но прежде всего — возможность достойно представлять Родину», — подчеркнул Кобяков.

Советник подчеркнул, что это никак не препятствует проведению «Игр БРИКС» или «Игр ШОС». Следует лишь согласовать календари спортсменов и организационные возможности государств.

«Игры БРИКС» проходят с 2026 года. В 2024 году их принимали в Казани.

Международный олимпийский комитет 7 июля снял все ограничения с российских спортсменов и порекомендовал спортивным федерациям сделать то же самое. Теперь в ряде видов спорта Россия снова участвует с национальной символикой.