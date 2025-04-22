КХЛ признала ошибку судей в решающем матче «Автомобилиста» и «Ак Барса»

Екатеринбургский клуб «Автомобилист» выбыл из плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за ошибки судей в ходе матча с казанским «Ак Барсом». Об этом заявил директор уральского клуба Максим Рябков в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул, что такой ответ получил от представителей лиги после официального запроса.

«Ответ пришел, он гласит: было пропущено удаление за игру высоко поднятой клюшкой Эрика О’Делла против Алексея Бывальцева в первом овертайме», — привел заявление Рябкова «Коммерсант».

Седьмой матч серии плей-офф между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» прошел на «УГМК Арене» 7 апреля. Встреча команд завершилась со счетом 1:2 в пользу «Ак Барса».

По результатам игры «Автомобилист» вылетел из списка кандидатов на Кубок Гагарина. Тогда руководство клуба обратилось в КХЛ с претензией о том, что судьи не обратили должного внимания на нарушения «Ак Барса».

Ранее в полуфинал плей-офф вышла команда «Гранит». Она обошла своего конкурента во время соревнований в Санкт-Петербурге.