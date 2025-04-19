Хоккеисты из Чехова одержали победу над командой из Санкт-Петербурга

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Команда «Гранит» приняла участие в соревнованиях в Санкт-Петербурге. Там спортсмены обыграли противника и вышли в полуфинал плей-офф.

Плей-офф в хоккее — это завершающий этап турнира. В него выходят команды, набравшие наибольшее количество очков в регулярном чемпионате.

Игроки из Чехова продемонстрировали отличную игру, одержав две победы над спортсменами «Динамо-576». Первая встреча состоялась 16 апреля, где «Гранит» завершил матч со счетом 3:2. Этот результат стал важным шагом на пути к общему успеху.

Вторая игра оказалась не менее напряженной, но спортсмены снова проявили свои лучшие качества и выиграли с результатом 3:1.

Следующие матчи запланированы на 26 и 27 апреля в спортивном комплексе «Ледовый дворец».

Болельщики уже с нетерпением ждут этих встреч, надеясь увидеть любимых хоккеистов на лидирующих позициях на турнирной доске.