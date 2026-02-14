Казахстанский фигурист Шайдоров выиграл золото ОИ–2026

Фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров выиграл золото на Олимпиаде в Милане. Атлет набрал 291,58 балла.

Шайдоров стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании. В короткой программе 21-летний спортсмен набрал 92,94 балла, а в произвольной — 198,64.

Кроме того, он является серебряным призером чемпионата мира 2025 года. Его тренировал российский экс-фигурист Алексей Урманов, олимпийский чемпион 1994 года и неоднократный призер чемпионатов Европы.

Второй и третье места достались японским фигуристам — Юме Кагияме и Сюну Сато. Они набрали по 280,06 и 274,90 балла соответственно.

Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место, набрав 271,21 балла. Американец Илья Малинин — восьмое с 264,49 балла.