Карпин признался, что решил уйти из «Динамо» после матча с «Акроном»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что впервые мысль об уходе из «Динамо» посетила его после игры с тольяттинским «Акроном» в рамках РПЛ. Он сообщил об этом в эфире телеканала «Россия 24» .

Карпин уточнил, что окончательное решение принял после завершения сборов с национальной командой. О намерении покинуть пост в «Динамо» он официально объявил 17 ноября.

«После матча с Чили взял еще день и две ночи, чтобы все продумать окончательно и принять решение. Прошла ночь после игры со сборной Чили, потом прошли еще сутки уже в Москве. После этого уже принял такое решение», — уточнил тренер.

Ранее Карпин заявил, что не хочет совмещать два поста. Он пообещал сосредоточиться на результатах национальной сборной и возвращении команды на международный уровень. Наставник выразил благодарность руководству клуба, болельщикам и самим футболистом. Он также назвал работу в «Динамо» важным периодом своей жизни.