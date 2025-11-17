Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо»

Валерий Карпин покинет пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». О его решении сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

«Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском „Динамо“ и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение», — отметил Карпин.

Он поблагодарил руководство, игроков, сотрудников и болельщиков клуба. Работу в нем тренер назвал важным периодом, в котором он ежедневно чувствовал доверие и поддержку.

По словам Карпина, теперь его единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной и возвращение команды на международный уровень.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал работу Карпина, заявив, что тот пока не справляется со своими задачами.