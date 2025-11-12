Бывший главный тренер «Динамо» Силкин заявил, что Карпин пока не справляется со своими задачами

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о работе нынешнего наставника команды Валерия Карпина. Об этом сообщило ИА НСН .

Специалист отметил амбициозность Карпина, добавив, что пока тот не справляется со своими задачами. На взгляд Силкина, клуб уже разочаровал поклонников текущими показателями сезона.

«10-е место — совсем не то, что от него ожидали после первого круга», — подчеркнул эксперт.

Экс-наставник также обратил внимание на смену предыдущего специалиста, при котором игра была зрелищнее и результативнее.