Бывший главный тренер «Динамо» Силкин заявил, что Карпин пока не справляется со своими задачами
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о работе нынешнего наставника команды Валерия Карпина. Об этом сообщило ИА НСН.
Специалист отметил амбициозность Карпина, добавив, что пока тот не справляется со своими задачами. На взгляд Силкина, клуб уже разочаровал поклонников текущими показателями сезона.
«10-е место — совсем не то, что от него ожидали после первого круга», — подчеркнул эксперт.
Экс-наставник также обратил внимание на смену предыдущего специалиста, при котором игра была зрелищнее и результативнее.