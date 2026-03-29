Карпин матом объяснил тактику сборной России в перерыве матча с Никарагуа

Главный тренер сборной России Валерий Карпин эмоционально высказался в перерыве товарищеского матча против Никарагуа. Видео из раздевалки опубликовали на YouTube-канале сборной РФ по футболу.

К перерыву российская команда вела со счетом 2:1, однако, несмотря на преимущество, Карпин остался недоволен действиями игроков. В раздевалке он жестко обратился к футболистам, используя в том числе нецензурную лексику.

Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» и завершилась победой сборной России со счетом 3:1. Во втором тайме команда Никарагуа осталась в меньшинстве: на 47-й минуте прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

Следующий матч в рамках мартовского сбора сборная России проведет 31 марта против команды Мали. Игра состоится в Санкт-Петербурге.