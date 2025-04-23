Капитан «Автомобилиста» Голышев попался на допинге

Капитана ХК «Автомобилист» Анатолия Голышева временно отстранили от игр. Такое решение приняли из-за положительного результата допинг-пробы, сообщили на сайте хоккейного клуба.
«На основании уведомления о результате допинг-пробы нападающего Анатолия Голышева наш клуб ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов», — отметили в заявлении.
Голышев играет за «Автомобилист» с 2013 года. Четыре года назад он представлял клуб Американской хоккейной лиги «Бриджпорт Айлендерс». На его счету в КХЛ 607 матчей и 355 очков.
Хоккеист подписал пятилетний контракт с «Автомобилистом» до конца сезона-2028/29. В случае подтверждения нарушения Голышеву грозит дисквалификация сроком до четырех лет.
В феврале WADA объявило о дисквалификации первой ракетки мира Янника Синнера на три месяца за нарушение антидопинговых правил.
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