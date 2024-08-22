Подмосковье выиграло 14 медалей на международных соревнования по гребле

Подмосковные спортсмены выиграли 14 медалей на международном Кубке Доброй Воли по гребле на байдарках и каноэ. Они завоевали четыре золотых, пять серебряных и пять бронзовых наград. Турнир прошел в Москве с 13 по 19 августа.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, две золотые и одну бронзовую медали получил Максим Оселедко. Он показал лучший результат в соревнованиях байдарок-одиночек и в эстафете.

Одно золото и две бронзы выиграл Александр Розов. Еще одну медаль высшей пробы получил Максим Спесивцев, на счету которого также три серебряные и одна бронзовая награды.

Второе место также заняли Никита Максимов и Анатолий Кулагин, а Иван Дмитриев оказался на третье ступени пьедестала.

В министерстве добавили, что Иван Дмитриев и Максим Оселедко представят регион в составе национальной сборной на чемпионате мира. Он пройдет в Самарканде с 22 по 26 августа.

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