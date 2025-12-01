Калужские пловцы завоевали медали на Кубке сильнейших в Белоруссии

Пловцы из Калужской области завоевали престижные награды на Кубке сильнейших в Белоруссии, который собрал порядка 500 спортсменов из 11 стран мира. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«В копилке сборной области пять золотых медалей, три — серебряные и одна бронзовая», — написал он.

Алина Гайфутдинова стала первой на дистанции 50 метров на спине, в эстафете 4×50 метров вольным стилем и в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

Также она завоевала серебро на дистанции 100 метров на спине и на дистанции 50 метров вольным стилем.

У Дмитрия Савенко — первое место на дистанции 200 метров на спине.

Кроме того, обладателем комплекта медалей стал Григорий Вековищев. Он завоевал золото и серебро в заплыве вольным стилем на 800 и 400 метров соответственно, а также бронзу на 200 метрах баттерфляем.

Ранее стало известно, что калужская школьница Анна Макеева вошла в топ-10 на международном научном конкурсе «Код Менделеева».