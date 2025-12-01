Калужская школьница вошла в топ-10 на международном научном конкурсе

Ученица восьмого класса школы № 1 Козельска Анна Макеева прошла в финал международного научного конкурса «Код Менделеева». Ее доклад признали одним из 10 лучших выступлений среди участников заключительного этапа, рассказала глава Козельского округа Елена Слабова.

Форум финалистов принял Институт физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина Российской академии наук. Во время оценки выступления Анны жюри обратило внимание на глубину мысли, ясность изложения и уверенность юной исследовательницы.

Доклад школьница готовила под руководством опытного педагога Татьяны Гуржевой. По итогам конкурсных испытаний его включили в десятку лучших работ финалистов.

Глава Козельского округа подчеркнула, что показанный восьмиклассницей результат стал не просто успехом, а ярким подтверждением того, что наука в России развивается со школьной скамьи.

«И что за такими детьми и наставниками – будущее», — сказала Елена Слабова.