Кафельников назвал российский теннис деградирующим

Российский теннис деградирует из-за отсутствия командных соревнований и снижения уровня отечественных спортсменов. Об этом Sport24 заявил экс первая ракетка мира Евгений Кафельников.

«Если брать теннис и задаваться вопросом, деградирует ли он, то да, в нынешней ситуации мы неконкурентоспособны на данный момент», — рассказал он.

Теннисист добавил, что общий уровень снижается во всех видах спорта, так как Россия не имеет возможности «соревноваться с лучшими сборными и командами». По его словам, серьезный удар по теннису нанесло отсутствие командных соревнований как для мужчин, так и для женщин.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов проиграл британцу Дэниелу Эвансу в самом длинном матче в истории турнира US Open. Игра продолжалась пять часов 35 минут. Британский спортсмен одолел россиянина со счетом со 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6. В следующий раз Эванс сразится с аргентинцем Мариано Навоне.